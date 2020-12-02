Толерантность, обкатанная на Голливуде, врывается в экономику США

Американская фондовая биржа Nasdaq предупредила листинговые компании, что они должны назначить на руководящие посты по крайней мере двух "разных" директоров —

"самоидентифицирующуюся" женщину

"недопредставленное меньшинство" или лицо ЛГБТК,

если не хотят "столкнуться с делистингом".

Предложение Nasdaq подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник.

Листинговые компании должны будут публиковать свои статистические данные "о разнообразии" в течение года с момента принятия SEC предложения Nasdaq, а также иметь "одного директора по разнообразию" в течение двух лет после внедрения.

В зависимости от размера компании, у них будет четыре или пять лет, чтобы выполнить требование о двух директорах.

Хотя доводы биржи, стоящие за предложением "повысить уверенность инвесторов в том, что все листинговые компании рассматривают разнообразие в контексте выбора директоров", уже вызвали, мягко говоря, удивление, Nasdaq настаивает на том, что она проанализировала

"более двух десятков исследований, которые обнаружили связь между различными советами директоров и лучшими финансовыми показателями и корпоративным управлением".

Однако, поскольку 75% компаний, котирующихся в настоящее время на бирже Nasdaq, не соответствуют предлагаемым требованиям, согласно финансовому блогу DealBook The New York Times, некоторые задаются вопросом:

как накопление новых правил должно улучшить финансовые показатели?

Отмечается, что, в то время как Nasdaq достиг рекордных максимумов в последние дни, большая часть реальной экономики все еще находится в руинах из-за экономических остановок Covid-19 и не в состоянии тратить ресурсы на охоту за кандидатами в совет директоров.

Предложение биржи широко обсуждается в социальных сетях, где большинство пользователей считают, что