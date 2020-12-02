Bild: в ФРГ намерены создать фонд для обхода санкций против СП - 2

Глава федеральной земли Мекленбург Передняя Померания (Германия) намерена создать спецфонд по обходу санкций США в отношении "Северного потока — 2".

Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, это будет фонд по защите климата, который даст газопроводу статус "одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды регионе".

Предполагается, что таким образом будут созданы возможности для завершения строительства.

"Таким образом, компании Германии, которым США угрожают санкциями, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом. Они позволят формально компаниям напрямую не "касаться" СП-2, что даст возможность избежать санкций", — пишет Bild.

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