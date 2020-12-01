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Додон предостерег Санду от резких слов в адрес России и Приднестровья

Мир » Бывший СССР » Молдавия

"Это может иметь и обратный эффект", — предупредил он.

Додон предостерег Санду от резких слов в адрес России и Приднестровья

Действующий президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал громкие заявления своей преемницы — избранного президента республики Майи Санду, инаугурация которой состоится 24 декабря.

Еще не успев вступить в должность президента Молдавии, Майя Санду уже потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья, отказалась идти на контакт с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским и не признала долг за российский газ, назвав его "нечестным и несправедливым".

Игорь Додон считает такую позицию нового лидера Молдавии неконструктивной, поскольку она может разрушить стратегическое партнерство республики с Россией, вызвать недовольство населения в тяжелой экономической ситуации, осложненной пандемией, и спровоцировать новый конфликт в левобережной части страны.

"Эти заявления не соответствуют ситуации в Молдавии и не помогают успокоить население. Мы не хотим разморозки конфликта. Я призываю президента Майю Санду воздержаться от едких заявлений, в том числе в адрес России, потому что это может иметь и обратный эффект", — сказал Игорь Додон в эфире телеканала Moldova 1.

Он также напомнил, что миротворческая миссия в Приднестровье состоит не только из российских военнослужащих и имеет международный мандат, и только миротворцам удалось остановить кровопролитие в зоне конфликта.

Автор: Людмила Черткова
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