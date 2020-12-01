Дочь Скрипаля рассказала о восстановлении после отравления

Бывшему советскому разведчику Сергею Скрипалю каждые три месяца меняют специальную трубку в горле, чтобы защитить его от коронавируса.

Об этом его дочь Юлия рассказала в телефонном разговоре с племянницей экс-разведчика Викторией.

"Ему трубку сейчас меняют раз в три месяца из-за коронавируса. Ему сложно разговаривать из-за того, что трахеостома (трубка) стоит", — отмечает дочь Скрипаля.

По её словам, отец бегает на беговой дорожке и делает силовые упражнения.