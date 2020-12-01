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Эксперт - о "продаже сувернитета" Азербайджана: это ложь

Мир

Новые данные от журналиста The National Interest Майкла Рубина. Согласно свежей статье эксперта, празднование победы в Карабахском конфликте для Азербайджана несколько преждевременно.

Эксперт - о "продаже сувернитета" Азербайджана: это ложь

"Победа Алиева была достигнута за счёт независимости Азербайджана. Чтобы закрепить личную власть и, скорее всего, добиться гарантий того, что его жена и сын станут его преемниками, Алиев продал суверенитет Азербайджана.

Когда радостные дни празднования закончатся, в стране, возможно, поймут, что случившееся знаменует собой начало конца истинной независимости Азербайджана и начало подчинения страны российскому и турецкому сюзеренитету", — рассказывает Рубин.

Насколько обосновано мнение Рубина? Мнением делится Магеррам Зульфугарлы, доктор исторических наук, вице-президент в Ассоциации общественных проблем Азербайджана. Только для "Правды. Ру".

Мнение Рубина - ошибка. И вот почему

"Это всё ложь.

Только что наш президент выступал с обращением к народу по телевидению. До сих пор некоторые люди сознательно не принимают реальность.

Четыре резолюции ООН были по освобождению наших территорий. И 27 лет мы этого ожидали", — рассказывает Зульфугарлы.

Эксперт уточняет: когда к власти в Армении пришёл Пашинян, устроив "демократические" выборы в том числе при помощи фонда Сороса, он начал вести антироссийскую политику. И данная политика сейчас в кризисе.

"Сейчас они каждый день митингуют. А у нас стабильность. И у нас народ и президент всегда были вместе и сейчас тоже вместе, мы мирной жизнью живём и продолжаем свою политику", — комментирует Зульфугарлы.

Мнение о "начале подчинения Азербайджана российскому и турецкому суверенитету" также ошибочно, уверен эксперт.

"Уже несколько лет союз Азербайджана, Турции и России развивается, несмотря на то, что Турция — это страна НАТО. У неё очень близкие связи с Россией. В Сирии, в Иране и в других странах они сотрудничают.

Турция сейчас ведёт очень сильную политику, несмотря на США и другие западные страны, поддерживает дружественные отношения с Россией.

И это новая реальность", — уверен Зульфугарлы.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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