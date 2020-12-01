Новые данные от журналиста The National Interest Майкла Рубина. Согласно свежей статье эксперта, празднование победы в Карабахском конфликте для Азербайджана несколько преждевременно.
"Победа Алиева была достигнута за счёт независимости Азербайджана. Чтобы закрепить личную власть и, скорее всего, добиться гарантий того, что его жена и сын станут его преемниками, Алиев продал суверенитет Азербайджана.
Когда радостные дни празднования закончатся, в стране, возможно, поймут, что случившееся знаменует собой начало конца истинной независимости Азербайджана и начало подчинения страны российскому и турецкому сюзеренитету", — рассказывает Рубин.
Насколько обосновано мнение Рубина? Мнением делится Магеррам Зульфугарлы, доктор исторических наук, вице-президент в Ассоциации общественных проблем Азербайджана. Только для "Правды. Ру".
"Это всё ложь.
Только что наш президент выступал с обращением к народу по телевидению. До сих пор некоторые люди сознательно не принимают реальность.
Четыре резолюции ООН были по освобождению наших территорий. И 27 лет мы этого ожидали", — рассказывает Зульфугарлы.
Эксперт уточняет: когда к власти в Армении пришёл Пашинян, устроив "демократические" выборы в том числе при помощи фонда Сороса, он начал вести антироссийскую политику. И данная политика сейчас в кризисе.
"Сейчас они каждый день митингуют. А у нас стабильность. И у нас народ и президент всегда были вместе и сейчас тоже вместе, мы мирной жизнью живём и продолжаем свою политику", — комментирует Зульфугарлы.
Мнение о "начале подчинения Азербайджана российскому и турецкому суверенитету" также ошибочно, уверен эксперт.
"Уже несколько лет союз Азербайджана, Турции и России развивается, несмотря на то, что Турция — это страна НАТО. У неё очень близкие связи с Россией. В Сирии, в Иране и в других странах они сотрудничают.
Турция сейчас ведёт очень сильную политику, несмотря на США и другие западные страны, поддерживает дружественные отношения с Россией.
И это новая реальность", — уверен Зульфугарлы.
Только на сайте "Правда. Ру".
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.