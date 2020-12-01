Франция должна передать живущим в стране армянам город Марсель, основав "маленькую Армению" в Европе.

Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", — заявил лидер республики.