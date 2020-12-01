Япония будет постепенно двигаться к решению территориального спора с Россией и заключению мирного договора.
С таким заявлением выступил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.
"В сентябре во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным я передал свое намерение поставить точку в этом вопросе и не оставлять его для последующих поколений. Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны — решить территориальный вопрос и заключить мирный договор", — отметил глава правительства.
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