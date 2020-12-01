Польские активисты в очередной раз удивляют мир: на этот раз они собирают подписи в рамках инициативы "Да — семье, нет — гендеру". Ключевой аспект инициативы — выход Польши из Стамбульской конвенции.
Напомним, что Стамбульская конвенция — международный документ, согласно которому регулируются вопросы отношений мужчин и женщин. В частности, конвенция разъясняет вопросы домашнего насилия и известна очень противоречивой репутацией.
На данный момент ей следуют в ЕС и ещё 46 странах, в том числе на Украине и в Великобритании.
По данным корреспондентов Polskie Radio 24, для рассмотрения в Сейме нужно собрать 100 тысяч подписей, однако из-за пандемии сделать это будет непросто.
"Сбор подписей важен не только для Польши, он должен стать примером для всей Европы", — уверена Каролина Павловска, заместитель представителя комитета общественных инициатив.
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