«Да — семье, нет — гендеру»: польские активисты пошли ва-банк

Польские активисты в очередной раз удивляют мир: на этот раз они собирают подписи в рамках инициативы "Да — семье, нет — гендеру". Ключевой аспект инициативы — выход Польши из Стамбульской конвенции.

Напомним, что Стамбульская конвенция — международный документ, согласно которому регулируются вопросы отношений мужчин и женщин. В частности, конвенция разъясняет вопросы домашнего насилия и известна очень противоречивой репутацией.

На данный момент ей следуют в ЕС и ещё 46 странах, в том числе на Украине и в Великобритании.

По данным корреспондентов Polskie Radio 24, для рассмотрения в Сейме нужно собрать 100 тысяч подписей, однако из-за пандемии сделать это будет непросто.