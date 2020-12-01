Для защиты границ Норвегии от "ковидных" шведов понадобились военные

Сложное решение приняли власти Норвегии: к охране границ страны подключены войска. Сделано это с целью защиты норвежцев от "ковидных" шведов, которые часто ездят в Норвегию.

Как оказалось, поток людей на норвежско-шведской границе очень плотный: многие уже собрались к родственникам и родным на новогодние праздники.

Для успешной защиты Норвегии от коронавируса военные будут контролировать все пропускные пункты страны, об этом сообщают корреспонденты Sveriges Radio. И если у въезжающего человека нет при себе отрицательного теста на коронавирус, — въезд закрыт.

"Это существенное изменение", — отметил Берт Перссон, один из желающих посетить Норвегию. В страну его не пустили, так что привезённые подарки он отдал родственникам жены прямо на пропускном пункте.

Напомним, что ранее в Швеции провалился план борьбы с коронавирусом, согласно которому в стране ждали выработки коллективного иммунитета. Властям пришлось срочно "закручивать гайки" и пугать население.