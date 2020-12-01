Новые данные от журналиста The National Interest Майкла Рубина. Согласно свежей статье эксперта, празднование победы в Карабахском конфликте для Азербайджана несколько преждевременно.
Казалось бы, для Азербайджана в целом и для Ильхама Алиева в частности всё сложилось прекрасно:
Также на руку Азербайджану и "покровительство" Турции, благодаря которой политика Баку стала гораздо более агрессивной.
Но не всё так просто: заплатить за все эти вещи пришлось очень дорого. И дело совсем не в деньгах, уточняет Рубин.
"Победа Алиева была достигнута за счёт независимости Азербайджана. Чтобы закрепить личную власть и, скорее всего, добиться гарантий того, что его жена и сын станут его преемниками, Алиев продал суверенитет Азербайджана.
Когда радостные дни празднования закончатся, в стране, возможно, поймут, что случившееся знаменует собой начало конца истинной независимости Азербайджана и начало подчинения страны российскому и турецкому сюзеренитету", — рассказывает Рубин.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...