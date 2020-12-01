СМИ США: ради победы Алиев продал суверенитет Азербайджана

Новые данные от журналиста The National Interest Майкла Рубина. Согласно свежей статье эксперта, празднование победы в Карабахском конфликте для Азербайджана несколько преждевременно.

Казалось бы, для Азербайджана в целом и для Ильхама Алиева в частности всё сложилось прекрасно:

удалось вернуть часть территорий;

получилось "обмануть" США, которым Алиев обещал работать через дипломатию в обмен на помощь, в том числе финансовую;

появилась возможность укрепить свою власть в стране.

Также на руку Азербайджану и "покровительство" Турции, благодаря которой политика Баку стала гораздо более агрессивной.

Но не всё так просто: заплатить за все эти вещи пришлось очень дорого. И дело совсем не в деньгах, уточняет Рубин.