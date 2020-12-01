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MDR: Общность судьбы не даёт восточным немцам считать Россию врагом

Мир

Согласно данным социологических опросов, восточные немцы с пониманием и симпатией относятся к русским вообще и Владимиру Путину, в частности, чем жители западной части Германии.

MDR: Общность судьбы не даёт восточным немцам считать Россию врагом

Журналисты издания MDR предполагают, что это связано с общим прошлым: бывшие граждане ГДР "слишком много общего имеют с РФ, как правопреемницей СССР".

"Поэтому восточные немцы не считают Россию врагом и даже просто противником, а напротив, симпатизируют ей. 72% из них хотели бы для своей стран курса на сближение с Россией", — пишет MDR.

Как отмечает издание, СССР оказал огромное влияние на формирование нынешнего взрослого населения восточной Германии, которое жило когда-то "бок о бок с русскими" — вдали от большой политики: дружили, изучали русский язык в школах, школьники переписывались по почте с ровесниками:

"Тот опыт до сих пор влияет на все оценки, будь то в политике или в культуре. В основе всего лежит мысль, что русские — одни из нас", — цитирует издание слова Зильке Сатюкова, профессора исторического Института Галле-Виттенбергского университета.

Автор: Ольга Лебедева
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