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Тактика второго хода: почему в КНДР на время "забыли" о США

Мир

Избранный президент США Джо Байден инициировал "смену режима", но Северная Корея осталась безразличной к этому факту. Что происходит в стране, которая всегда "горячо отзывалась" на политические перемены в США?

Тактика второго хода: почему в КНДР на время "забыли" о США

Северная Корея по-прежнему воздерживается от каких-либо комментариев по поводу президентских выборов в США. Например, 27 и 28 числа о выборах в Штатах не было ни слова в СМИ.

Чего ждут в КНДР? Официального назначения Байдена? Комментирует Александр Жебин, директор Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Только на сайте "Правда. Ру".

Тактика ожидания: Пхеньян сделает второй ход

"Я думаю, в КНДР ждут того же, что и мы: официального подведения итогов выборов и официального объявления.

Подсчёт голосов ещё не везде закончен. Где-то идут суды. Во всяком случае, официального заявления американских властей о том, что Трамп проиграл, а Байден победил, нет", — рассказывает Жебин.

Также в КНДР, видимо, внимательно изучают, что готовит для них Байден. За четыре года работы с Трампом к нему удалось приспособиться, например, впервые в истории состоялся американо-северокорейский саммит, такого ранее не было никогда.

"Байден, насколько известно, приверженец другого типа дипломатии. Он критиковал подход Трампа к Северной Корее. Особенно досталось дипломатии, которая работает по принципу "сверху вниз". То есть когда лидеры встречаются, и только потом дорабатываются их заявления.

Команда Байдена и сам он, похоже, считает, что сначала надо поработать дипломатам, обсудить детали соглашений, прийти к проработанным договорённостям, которые потом лидеры смогут одобрить на личной встрече. Вот такой подход, возможно, не вполне устраивает северокорейцев", — комментирует Жебин.

Также не исключено, что северокорейцы ждут "чудес": например, необычного голосования выборщиков, каких-то событий, и потому не спешат.

Эксперт дополняет: известно, что Байден очень негативно высказывался в отношении нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, позволял себе нападки в период предвыборной кампании. И северокорейцы не оставались в долгу: в прошлом году они тоже раскритиковали лично Байдена, выступили против него из-за высказываний по "дипломатии Дональда Трампа".

Критика на словах и ответ на деле: решение за Байденом

"Не только Пхеньян ждёт. Вот иранцы. У них убили учёного-ядерщика, и, хотя это убийство приписывают Израилю, вряд ли Израиль не согласовывал свои действия с Америкой. Но Иран не спешит реагировать: рассчитывает, возможно, на новые отношения с Байденом, с новой американской администрацией. Как и северокорейцы", — проводит параллель эксперт.

Многие утверждают, отмечает Жебин, что северокорейцы вполне могут испытать Байдена на прочность: например, устроить запуск ракеты, провести ядерные испытания. Но это был бы невыгодный ход: те, кто всё время предполагают, что северокорейцы вот-вот что-то запустят или взорвут, рассчитывают именно на такие действия. Потому что они автоматически сведут к минимуму прогресс в американо-северокорейском диалоге, а то вовсе поставят под сомнение его необходимость.

"Северокорейцы пока не поддаются, они ждут, хотя ситуация у них с точки зрения экономической очень непростая. На недавнем заседании Политбюро снова критиковались экономические ведомства за то, что они не справляются со своей работой.

Видимо, положение в экономике, отнюдь, не блестящее, а это очень чувствительный момент, особенно в связи с предстоящим в январе этого года очередным XIII съездом партии.

И поэтому для северных корейцев, конечно, очень важно было бы какие-то ослабления санкционного режима", — уточняет детали Жебин.

Эксперт отмечает: явных причин для КНДР устраивать провокации пока нет. Но важно понимать, что именно политика Байдена, в том числе его высказывания, его назначения на ключевые посты могут привести к ответу из КНДР.

"Если высказывания будут жёсткими, если критиковать будут персонально северокорейского лидера, то в КНДР могут прийти к выводу: шансы на договорённости с новой администрацией невелики. И вот тогда может последовать ответ — и не только словестный", — резюмирует Жебин.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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