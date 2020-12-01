ОЗХО обвинило-таки Россию в отравлении Навального

Представители 56 стран — членов ОЗХО поставили подписи под заявлением, в котором утверждается, что российский блогер Алексей Навальный был отравлен "новичком".

"Мы настоятельно призываем РФ, на территории которой было совершено нападение на деятеля российской оппозиции, помочь ОЗХО, быстро и транспарентно раскрыв обстоятельства этой атаки с применением химического оружия", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте организации.

При этом Россию упрекнули в том, что она не предоставила ОЗХО информации "о своих выводах" по инциденту с отравлением Навального.

В Госдуме отреагировали

Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, назвал заявление ОЗХО "бредом":