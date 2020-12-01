Представители 56 стран — членов ОЗХО поставили подписи под заявлением, в котором утверждается, что российский блогер Алексей Навальный был отравлен "новичком".
"Мы настоятельно призываем РФ, на территории которой было совершено нападение на деятеля российской оппозиции, помочь ОЗХО, быстро и транспарентно раскрыв обстоятельства этой атаки с применением химического оружия", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте организации.
При этом Россию упрекнули в том, что она не предоставила ОЗХО информации "о своих выводах" по инциденту с отравлением Навального.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, назвал заявление ОЗХО "бредом":
В ОЗХО продолжается спектакль вокруг якобы отравления Навального. Громогласным меньшинством Россию снова пытаются обличить в применении Новичка. ФРГ сама нарушила конвенцию о запрёте химоружия своим отказом от сотрудничества с РФ. Разговоры о вине Москвы - политизированный бред.— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) November 30, 2020
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...