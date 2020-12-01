Трамп: ФБР и Минюст могли быть вовлечены в мошенничество на выборах

Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что на президентских выборах произошла "фальсификация", и предположил, что ФБР и Минюст могли быть в курсе этого.

"Это полное мошенничество, и ФБР, и Министерство юстиции — я точно не знаю — могли быть вовлечены. Но то, как людям разрешено продвигаться вперед с этими вещами, невероятно. Эти выборы были сфальсифицированы", — заявил Трамп во время своего первого интервью после президентских выборов 3 ноября.

Президент усомнился в "сбоях" в электронных системах голосования и нарушениях с голосами по почте, которые пришли в ночь выборов:

"Мое мнение не изменится через шесть месяцев. Было огромное мошенничество", — подчеркнул он.

Трамп также заявил, что даже "большинство демократов" считают, что было "мошенничество на выборах":

"79 % республиканцев считают, что выборы были мошенничеством, и я слышу, что 35-40% демократов тоже так думают. Они, конечно, не скажут, что так думают, но я уверен: большинство из них считают, что это было мошенничество".

Республиканцы сейчас определяют своё будущее

В связи с этим президент США заявил, что ни один другой президент, сенатор или член Республиканской палаты представителей не будет избран в США, если партия примет результаты этих выборов:

"Если республиканцы позволят этому случиться, в истории этой страны никогда не будет другого избранного республиканца, на уровне Сената или президента", — сказал он.

"Трудно передать дело в Верховный суд"

Трамп пообещал продолжить борьбу в суде, чтобы оспорить победу своего соперника-демократа Джо Байдена, но признал, что передать дело в Верховный суд США будет сложно.