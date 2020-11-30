Страшилка от британского СМИ: РФ и Германия альянсом пойдут на Европу

Российские лидеры разработали секретный план по заключению сделки с Германией, в результате которой они надеются поделить континентальную Европу от Балтики до Черного моря.

Об этом сообщила британская газета The Sunday Express со ссылкой на видео YouTube-канала RealLifeLore.

По версии источника издания, была "обнаружена книга, опубликованная в России", которой излагаются планы "торговли североевропейским русским анклавом Калининград" в обмен на военный союз с Берлином.

Что за план

"После заключения союза с Германией, — цитирует популярный таблоид ведущего канала Джозефа Пизенти, — начнётся обработка Франции по присоединиться к альянсу. С Великобританией у них этот номер вряд ли пройдёт. А вот Польшу, скорее всего разделят между Россией и Германией, другие страны — -Румыния, Македония, Сербия и Греция — получат какой — то особый статус в этом объединении. Все страны Центральной Азии, которые когда-то были советскими республиками, должны будут быть реинкорпорированы… Если сыграть успешно, то большая часть Западной и Центральной Азии будет под Россией и Германией".

Откуда уши растут

Как сообщает газета, план изложен в книге Александра Дугина "Основы геополитики", увидевшей свет в 1997 году.