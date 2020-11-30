В Висконсине пересчитали голоса: Байден снова победил

В результате пересчета голосов в двух округах штата Висконсин снова победил Джо Байден.

Пересчитать голоса избирателей штата Висконсин потребовалось в округах Дейн и Милуоки. В итоге кандидат в президенты США Джо Байден набрал еще 74 голоса сверх прежних, хотя в Висконсине он и так опередил Дональда Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

И, хотя итоги выборов еще не утверждены официально и окончательно, глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс уже подтвердила победу Байдена в штате Висконсин.

Несмотря на это заявление, ситуация в штате остается спорной. Заседание избирательной комиссии штата состоится только сегодня. Кроме того, нет полного единогласия, за кого голосовать 14 декабря, и среди самих выборщиков.

Не теряет времени и Дональд Трамп, отстаивая свою победу: его юристы завалили суды исками, требуя пересчета голосов и расследования допущенных в ходе голосования нарушений. Инаугурация нового президента Соединенных Штатов Америки должна состояться 20 января 2021 года.