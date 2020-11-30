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Армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе

Мир » Бывший СССР

Лачинский район Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана.

Армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана заняли территорию Лачинского района в соответствии с достигнутыми договоренностями о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район”, — сообщило министерство обороны Азербайджана.

Ранее, 25 ноября, под контроль Азербайджана был передан Кельбаджарский район Нагорного Карабаха. Все передвижения азербайджанских вооруженных сил на территории непризнанной республики происходят под контролем российских миротворцев.

Совместное заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян подписали 10 ноября. Россия также ввела в Нагорный Карабах свой миротворческий контингент с целью контроля за соблюдением достигнутых договоренностей.

Автор: Людмила Черткова
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