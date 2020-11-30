Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса готова к регистрации

Компания Moderna объявила о готовности зарегистрировать свою вакцину от коронавируса.

Американская биотехнологическая компания Moderna, ведущая разработку вакцины от Covid-19, завершила третью фазу исследования своего препарата и готова подать заявку на его регистрацию по ускоренной процедуре в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США).

"Эффективность вакцины против Covid-19 составила 94,1%, против тяжелого Covid-19 — 100%", — сообщается на сайте компании Moderna.

Всего, по информации производителя, в третьей фазе исследования приняли участие 30 тысяч добровольцев. В компании также уточнили, что на сегодняшний день никаких серьезных проблем безопасности выявлено не было, вакцина "в целом переносится хорошо". Из нежелательных реакций отмечаются боль в месте инъекции, усталость, головная боль, артралгия, миалгия, причем побочные эффекты усиливаются после введения второй дозы вакцины.