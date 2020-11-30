Избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась признать долг за российский газ, доставшийся Приднестровью.
"Кто будет платить огромный долг Приднестровья за газ? Мы никогда не признаем этот долг. Нечестно и несправедливо требовать этого от нас", - заявила новый лидер Молдавии в интервью РБК.
Майя Санду обосновала свою позицию тем, что подконтрольная Кишиневу правобережная часть республики исправно платит за российский газ и "почти не имеет долгов", а вот находящаяся на левом берегу Днестра самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика пользуется газом бесплатно и накопила уже почти 7,5 миллиардов долларов долга.
"Это большая проблема, но ее нужно решать", - отметила Майя Санду.
Реакция на это заявление с российской стороны не заставила себя ждать. Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников счел такую позицию неконструктивной. По его мнению, вместо громких слов новому лидеру Молдавии следовало бы наладить контакт с лидерами ПМР.
"Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. Если Приднестровье - не ее страна, то сиди и не кукарекай", - приводит его слова НСН.
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