Санду отказалась платить долг за газ для Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась признать долг за российский газ, доставшийся Приднестровью.

"Кто будет платить огромный долг Приднестровья за газ? Мы никогда не признаем этот долг. Нечестно и несправедливо требовать этого от нас", - заявила новый лидер Молдавии в интервью РБК.

Майя Санду обосновала свою позицию тем, что подконтрольная Кишиневу правобережная часть республики исправно платит за российский газ и "почти не имеет долгов", а вот находящаяся на левом берегу Днестра самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика пользуется газом бесплатно и накопила уже почти 7,5 миллиардов долларов долга.

"Это большая проблема, но ее нужно решать", - отметила Майя Санду.

Реакция на это заявление с российской стороны не заставила себя ждать. Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников счел такую позицию неконструктивной. По его мнению, вместо громких слов новому лидеру Молдавии следовало бы наладить контакт с лидерами ПМР.