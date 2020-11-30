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Санду отказалась платить долг за газ для Приднестровья

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась признать долг за российский газ, доставшийся Приднестровью.

Санду отказалась платить долг за газ для Приднестровья

"Кто будет платить огромный долг Приднестровья за газ? Мы никогда не признаем этот долг. Нечестно и несправедливо требовать этого от нас", - заявила новый лидер Молдавии в интервью РБК. 

Майя Санду обосновала свою позицию тем, что подконтрольная Кишиневу правобережная часть республики исправно платит за российский газ и "почти не имеет долгов", а вот находящаяся на левом берегу Днестра самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика пользуется газом бесплатно и накопила уже почти 7,5 миллиардов долларов долга.

"Это большая проблема, но ее нужно решать", - отметила Майя Санду.

Реакция на это заявление с российской стороны не заставила себя ждать. Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников счел такую позицию неконструктивной. По его мнению, вместо громких слов новому лидеру Молдавии следовало бы наладить контакт с лидерами ПМР.

"Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. Если Приднестровье - не ее страна, то сиди и не кукарекай", - приводит его слова НСН.

Автор: Людмила Черткова
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