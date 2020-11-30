Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Психолог назвала причину участившихся разводов
Клебо не будет выступать в Кубке мира до конца года
Покупатели магазина спасли продавца от рецидивиста с пистолетом
Госслужащим в России запретят иметь двойное гражданство
ВОЗ: бесконтрольный приём антибиотиков может вызвать новую пандемию
Подростки подожгли своего друга ради съёмок "крутого" видео
Фанаты Джонни Деппа хотят, чтобы Эмбер Херд убрали из "Аквамена 2"
Травма Дзюбы несерьёзная, он сыграет с "Брюгге"
Губерниев рассказал, как чуть не послал Щербакова на "Что было дальше?"

Знаменитости будут рекламировать британскую вакцину от коронавируса

Мир

Министерство здравоохранения Великобритании планирует привлечь к рекламной кампании по вакцинации населения от коронавируса самых известных знаменитостей.

Сейчас ведомство ищет звёзд с самым большим количеством поклонников в социальных сетях.

"Мы ищем известных людей, которых знает и любит аудитория социальных сетей. Это могут быть знаменитости, которые очень разумны и сделали разумные вещи во время пандемии", — заявили в британском Минздраве.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Травма Дзюбы несерьёзная, он сыграет с "Брюгге"
Губерниев рассказал, как чуть не послал Щербакова на "Что было дальше?"
В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут аномальные холода
Прохор Шаляпин может стать соведущим шоу "Звёзды сошлись"
Полицейские присваивали себе изъятую рыбу и получили сроки
Грожан поблагодарил за поддержку после жуткой аварии
Существует ли врождённый иммунитет к COVID‑19?
В Ростове пенсионер расстрелял родственников из-за доли в гараже
Гараничев вместо Кубка мира примет участие в Кубке России
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму

Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.

Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Мир. Новости мира
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Новости Белоруссии
Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"
Российский шоу-бизнес
Максакова рассказала, как Дрожжина и Цивин набивались к ней в друзья
Любовь Степушова Как заставить Германию отказаться от "позиции силы" Любовь Степушова Олег Артюков Мост на Сахалин: почему не идут дела с мегапроектом Олег Артюков Антон Куликов В России "утилизируют" малые партии. Но это не точно Антон Куликов
Комментарии
Европа учится языку силы
Полицейские присваивали себе изъятую рыбу и получили сроки
Европа учится языку силы
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
Иран сделал вывод о необходимости ядерной бомбы
Джо Байден вылечит ногу к инаугурации
Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему
Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему
Викинги не были "белокурыми бестиями"
Баста рассказал о знакомстве с Аллой Пугачёвой
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Джо Байден вылечит ногу к инаугурации
В России оценили стоимость Земли, предложенную американским учёным
"Работать": Сечин дал совет бизнесу, как пережить пандемию
В Кремле порассуждали о надеждах на 2021 год
Европа учится языку силы
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников