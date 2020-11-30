Министерство здравоохранения Великобритании планирует привлечь к рекламной кампании по вакцинации населения от коронавируса самых известных знаменитостей.
Сейчас ведомство ищет звёзд с самым большим количеством поклонников в социальных сетях.
"Мы ищем известных людей, которых знает и любит аудитория социальных сетей. Это могут быть знаменитости, которые очень разумны и сделали разумные вещи во время пандемии", — заявили в британском Минздраве.
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