Знаменитости будут рекламировать британскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Великобритании планирует привлечь к рекламной кампании по вакцинации населения от коронавируса самых известных знаменитостей.

Сейчас ведомство ищет звёзд с самым большим количеством поклонников в социальных сетях.