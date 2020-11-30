В Гвинейском заливе пираты похитили четверых членов экипажа танкера MV AGISILAOS. Среди моряков есть граждане России.

Об этом сообщил портал Maritime Bulletin.

"Танкер с нефтепродуктами AGISILAOS был атакован и взят на абордаж пиратами вечером 29 ноября в Гвинейском заливе к югу от столицы Того Ломе на пути из Пуэнт-Нуар, Республика Конго, в Ломе. Пираты похитили четырех членов экипажа, включая граждан Филиппин, Румынии и России, и скрылись", — говорится в сообщении издания.