Ле Пен: на улицах Франции - насилие, правительство бессильно

Для Франции последних лет протест стал привычной нормой: "бастуют все". От владельцев ресторанов и кафе до "зелёных" — практически еженедельно можно найти в новостях сводки об очередном протесте.

По мнению главы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, такая ситуация говорит об одном: правительство уже не в силах контролировать ситуацию. Более того, ряд законов можно рассматривать как "подачку" манифестантам, которая подстёгивает их выходить на улицы чаще, не опасаясь наказаний.

"Кажется, будто у нас происходят нескончаемые беспорядки. Мы сталкиваемся с систематическим уличным насилием. Правительство Франции не способно контролировать ситуацию", — заявила Ле Пен для канала France 2.

И, что называется, попала в яблочко: в этот же день манифестанты на очередной акции протеста стали поджигать мусорные контейнеры, протестуя против очередного закона…