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Генсек НАТО: кризисы в Карабахе и Белоруссии усилили Россию

Мир

В НАТО, по традиции, не смогли пройти мимо событий в Карабахе и Белоруссии с точки зрения "российской угрозы". Как оказалось, вышеуказанные события Россию значительно укрепили, так что НАТО стоит "наращивать мускулы".

Генсек НАТО: кризисы в Карабахе и Белоруссии усилили Россию

Комментируя вопрос "российской угрозы", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил для прессы: про Россию будет отдельный большой разговор, который состоится в рамках конференции 1-2 декабря. На мероприятие приглашены главы МИД ряда государств, отметил он.

"Министры обсудят, что ещё мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России.

Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии.

Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии", — уверен Столтенберг.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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