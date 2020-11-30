Генсек НАТО: кризисы в Карабахе и Белоруссии усилили Россию

В НАТО, по традиции, не смогли пройти мимо событий в Карабахе и Белоруссии с точки зрения "российской угрозы". Как оказалось, вышеуказанные события Россию значительно укрепили, так что НАТО стоит "наращивать мускулы".

Комментируя вопрос "российской угрозы", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил для прессы: про Россию будет отдельный большой разговор, который состоится в рамках конференции 1-2 декабря. На мероприятие приглашены главы МИД ряда государств, отметил он.