Киев против МВФ: украинцы не хотят, "как в Европе"

Несмотря на "европейский курс", давно и прочно одобренный в Киеве, рядовые жители Украины от реформ, предлагаемых западными "друзьями", не в восторге. Новые данные от Центра "Социальный мониторинг" говорят сами за себя.

Специалисты-интервьюеры спросили жителей страны, что они думают насчёт следующих инициатив от МВФ:

внедрение на территории Украины рыночных цен на газ;

сокращение школ и учителей;

продолжение реформы здравоохранения.

Против первой инициативы, по данным специалистов Центра, выступили 74% опрошенных, против второй — 82,5%, против третьей — 71,4%. Таким образом, "западный курс" снова напоролся на "народные рифы".

Кроме того, на данные опроса могут логично отреагировать чиновники МВФ, перестав "подкидывать денег" для Киева. И остаться без западных кредиторов для нынешних властей едва ли не страшнее, чем без народного доверия…