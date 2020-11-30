Возвращение Псаки: Байден определился с пресс-секретарём Белого дома

Кандидат в президенты США Джо Байден ранее заявлял, что ключевые посты в своей администрации отдаст женщинам.

На пост пресс-секретаря Белого дома он утвердил Джен Псаки, которая уже занималась работой с прессой при президенте Бараке Обаме.

В России персона Джен Псаки обросла большим количеством шуток и мемов, поскольку она часто допускала грубые оговорки, например, о поставках газа из Украины в Россию.