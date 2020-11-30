Ранее американский учёный Грег Лафлин предложил формулу для подсчёта стоимости планет. Согласно формуле, наша планета стоит 5 тысяч триллионов долларов, Маркс — 16 тысяч долларов, а Венера — всего один цент.
Директор Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Бискало считает эту формулу "наивной".
"Это настолько все наивно и глупо. Уровень Tik Tok, я бы вот так сформулировал", — пояснил российский учёный.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.