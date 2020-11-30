В России оценили стоимость Земли, предложенную американским учёным

Ранее американский учёный Грег Лафлин предложил формулу для подсчёта стоимости планет. Согласно формуле, наша планета стоит 5 тысяч триллионов долларов, Маркс — 16 тысяч долларов, а Венера — всего один цент.

Директор Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Бискало считает эту формулу "наивной".