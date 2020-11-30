Австралия пожалуется на Китай в ВТО из-за "винных войн"

Неудовольствие властей Австралии очередными китайскими санкциями обретает воплощение: из Канберры в офис ВТО вскоре поступит жалоба.

По данным от новостной службы Nine News, причиной жалобы станет рост пошлин на австралийское вино. Китай в одностороннем порядке поднял их со 107,1% до 212,1%, объясняя это борьбой с нечестной конкуренцией. По мнению Пекина, для рынка характерен демпинг цен, с которым нужно бороться.

Из-за решения китайских властей крупная австралийская компания "винного" профиля Treasury Wine "похудела" в плане стоимости акций сначала на 11%, а затем — ещё на 12. Из-за обвала стоимости пришлось выставлять на продажу множество активов, в числе которых — одно из самых старых винодельческих хозяйств страны, Penfolds.

Напомним, что ранее в Китае снова остались недовольны политикой Австралии и решили блокировать покупку австралийского угля по контракту на 500 млн долларов.