Санду: миротворцев РФ из Приднестровья стоит вывести

Новый президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что выступает за замену миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей. Данные получены с пресс-конференции политика 30 ноября.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта [миротворческая] миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", — снова подчеркнула Санду.

Напомним, что ранее риторика Санду в отношении российских миротворцев в Приднестровье была негативно встречена российским МИД. Мария Захарова, официальный представитель ведомства, отметила, что данное решение может обернуться сложностями.