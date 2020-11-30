Новый президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что выступает за замену миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей. Данные получены с пресс-конференции политика 30 ноября.
"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта [миротворческая] миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", — снова подчеркнула Санду.
Напомним, что ранее риторика Санду в отношении российских миротворцев в Приднестровье была негативно встречена российским МИД. Мария Захарова, официальный представитель ведомства, отметила, что данное решение может обернуться сложностями.
"Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", — рассказала Захарова.
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