На Украине кончаются боеприпасы: производить их некому

Новая проблема на Украине: помимо сложностей с вакциной от коронавируса, карантином, возможным крупным иском от китайских "инвесторов" и "карантином выходного дня" в стране кончаются боеприпасы.

По данным, которые приводит "РБК-Украина", соответствующий факт озвучил глава государственного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко.

По его словам, на данный момент боеприпасы пополняются из старых запасов или закупаются за рубежом. Производство на территории страны наладить не выйдет как минимум в течение пары дет.

"Но у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал. Например, конструкторское бюро "Луч", — отметил Фоменко.

Напомним, что ещё в прошлом году аналитики называли проблемой и производство оружия на Украине — страна не могла обеспечить полный цикл, поэтому в том числе для Донбасской кампании пришлось обращаться к зарубежным поставщикам.