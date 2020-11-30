Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году мировая экономика подверглась сильнейшему стрессу.

По его мнению, выход из кризиса будет долгим, поскольку в мире идёт экономическая война.

"Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели", — пояснил Лукашенко.