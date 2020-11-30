Коронавирусная инфекция не представляет опасность для Африки, поскольку в регионе есть болезнь пострашнее.
Ежегодно в мире около 400 тысяч человек умирают от малярии, 90% из них — в Африке. Коронавирус за последний год унёс жизни 50 тысяч африканцев. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.
"В этом регионе от COVID-19 умрет намного меньше людей, чем от малярии. Так почему же коронавирус и Эбола вызывают большое беспокойство, а малярия, от которой каждый год умирают сотни тысяч детей, нет?" — утверждает представитель ВОЗ.
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