Малярия "убивает" Африку быстрее, чем коронавирус

Коронавирусная инфекция не представляет опасность для Африки, поскольку в регионе есть болезнь пострашнее.

Ежегодно в мире около 400 тысяч человек умирают от малярии, 90% из них — в Африке. Коронавирус за последний год унёс жизни 50 тысяч африканцев. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.