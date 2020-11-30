Трамп добавил в чёрный список Пентагона две китайские компании

Администрация действующего президента США Дональда Трампа добавила две китайские компании - производителя чипов SMIC и национального производителя нефти и газа на шельфе CNOOC-в свой черный список Минобороны.

Их обвиняют в попытках подрыва национальной безопасности. Таким образом, в чёрном списке Пентагона теперь 35 китайских компаний.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

По данным агентства, этот шаг Вашингтона направлен на то, чтобы помешать планам Пекина по набору корпораций с целью использования новых гражданских технологий в военных целях.

Впрочем, как ранее рассказывала "Правда.Ру" экономике Китая в целом "недружественные шаги" США никоим образом не вредят:

Торговая война с США не мешает Китаю лидировать в мировом экспорте