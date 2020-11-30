Северная Корея отказалась от "рисовой помощи" и "подставила" Южную

Сложную цепочку событий запустил отказ КНДР от гуманитарной помощи в виде риса, которую предлагали стране по каналам ООН. Теперь готовившей "рисовую помощь" Южной Корее нужно возвращать деньги.

Суть ситуации: в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) в ООН готовят средства, которые идут на закупку еды для проблемных стран. В 2019 году представителям ООН удалось договориться с Южной Кореей о поставке еды (риса) в КНДР.

Сумма сделки составила примерно 11,6 млн долларов — на эти деньги в Сеуле обязались перевезти 50 тысяч тонн риса в КНДР и проконтролировать его "целевое использование". Однако в КНДР от риса отказались, в результате чего Сеул должен теперь вернуть деньги в ВПП ООН.

"Предполагается, что средства вернутся до конца текущего года", — отметил официальный представитель ведомства Ё Сан Ги.

По данным журналистов, в КНДР заявили, что "справятся самостоятельно", поскольку ни одного случая коронавируса в стране всё ещё не выявлено.