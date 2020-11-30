Врача Марадоны подозревают в непредумышленном убийстве

Аргентинская прокуратура возбудила дело против врача Диего Марадоны о возможном непредумышленном убийстве легенды футбола.

Полиция Буэнос-Айреса обыскала дом и частную клинику Леопольдо Луке, пытаясь установить, была ли причиной смерти футболиста "небрежность в лечении после операции".

Обвинение доктору Люку не предъявлено. Он отрицает какие-либо проступки.

Напомним, в начале ноября Марадона успешно перенес операцию по удалению тромба в мозге и должен был лечиться от алкогольной зависимости. Но скончался 25 ноября.

С чего вдруг начато расследование

Как сообщает ВВС, около 30 полицейских ворвались в дом 39-летнего доктора Луке в воскресенье утром, а еще 20 отправились в его клинику в столице страны Буэнос-Айресе.

В обоих местах прошли обыски, цель которых — найти улики, доказывающие, что Марадона умер в результате врачебной ошибки, допущенной его лечащим врачом.

Следователи изъяли компьютеры, мобильные телефоны и медицинские записи.

"Есть подозрения, что выздоровление звезды в домашних условиях могло не соответствовать условиям его выписки из клиники, таким как 24-часовое дежурство команды медсестер, специализирующихся на работе с наркозависимыми,

присутствие дежурных врачей,

дежурная скорая помощь, оснащенная дефибриллятором. Прокуроры хотят знать об участии доктора Луке в мероприятиях по восстановлению Марадоны после его выписки из клиники", — пишет ВВС.

Что говорит подозреваемый врач

На эмоциональной пресс-конференции в воскресенье доктор Лук, личный врач футболиста, плакал, говоря, что он сделал все возможное, чтобы спасти жизнь друга.

Он сказал, что Марадона был очень печален в последнее время и никого не хотел видеть.

А сам он, по его словам, "сделал все, что мог, вплоть до невозможного".

Леопольдо Луке напомнил всем, что он — нейрохирург.