Врача Марадоны подозревают в непредумышленном убийстве

Аргентинская прокуратура возбудила дело против врача Диего Марадоны о возможном непредумышленном убийстве легенды футбола.
Полиция Буэнос-Айреса обыскала дом и частную клинику Леопольдо Луке, пытаясь установить, была ли причиной смерти футболиста "небрежность в лечении после операции".
Обвинение доктору Люку не предъявлено. Он отрицает какие-либо проступки.
Напомним, в начале ноября Марадона успешно перенес операцию по удалению тромба в мозге и должен был лечиться от алкогольной зависимости. Но скончался 25 ноября.
Как сообщает ВВС, около 30 полицейских ворвались в дом 39-летнего доктора Луке в воскресенье утром, а еще 20 отправились в его клинику в столице страны Буэнос-Айресе.
В обоих местах прошли обыски, цель которых — найти улики, доказывающие, что Марадона умер в результате врачебной ошибки, допущенной его лечащим врачом.
Следователи изъяли компьютеры, мобильные телефоны и медицинские записи.
"Есть подозрения, что выздоровление звезды в домашних условиях могло не соответствовать условиям его выписки из клиники, таким как
- 24-часовое дежурство команды медсестер, специализирующихся на работе с наркозависимыми,
- присутствие дежурных врачей,
- дежурная скорая помощь, оснащенная дефибриллятором.
Прокуроры хотят знать об участии доктора Луке в мероприятиях по восстановлению Марадоны после его выписки из клиники", — пишет ВВС.
На эмоциональной пресс-конференции в воскресенье доктор Лук, личный врач футболиста, плакал, говоря, что он сделал все возможное, чтобы спасти жизнь друга.
Он сказал, что Марадона был очень печален в последнее время и никого не хотел видеть.
А сам он, по его словам, "сделал все, что мог, вплоть до невозможного".
Леопольдо Луке напомнил всем, что он — нейрохирург.
"Моя работа вообще-то закончилась после выписки Марадоны из клиники после операции. Он (Марадона) должен был пойти в реабилитационный центр. Он не хотел, — сказал доктор Луке, назвав покойную звезду "неуправляемым".
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