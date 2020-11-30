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Канада снова закрывает границы из-за коронавируса

Мир

Пандемия коронавируса вынуждает власти многих стран идти на жёсткие меры. Не стали исключением и власти Канады: границы страны останутся закрыты для всех иностранцев по 21 января.

Канада снова закрывает границы из-за коронавируса

По данным, которые приводят местные СМИ, с заявлением выступил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Чиновник отметил: под запретом окажутся визитёры из всех стран, кроме США.

"Ограничения на въезд в Канаду из других стран, за исключением США, продлеваются до 21 января 2021 года", — сообщил он.

Интересно, что закрытие границ не распространяется на дальнобойщиков (едущих по маршрутам "США — Канада" и "Канада — США"), а также медиков и ещё несколько категорий въезжающих. На данный момент от коронавируса в стране погибли около 12 тысяч человек, выздоровели — 294 тысячи.

Автор: Константин Шапров
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