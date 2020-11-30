Избранный президент США Джо Байден снова в центре внимания: не успев дойти до президентского кресла, он получил травму. Как передают СМИ США, Байден вывихнул лодыжку.
Инцидент произошёл в ходе игры Байдена со своей собакой Мейджором — политик неудачно поскользнулся и вывихнул лодыжку. 78-летнего Байдена решили отвести на осмотр к ортопеду, который состоялся вечером 29 ноября.
"…на рентгеновских снимках видны трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы.
[Байдену], вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель", — уточняют американские СМИ со ссылкой на заявление Кевина О'Коннора, врача политика.
Напомним, что работа по подсчёту и перепроверке голосов ещё ведётся: итогами выбором заинтересовались даже в ФБР.
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