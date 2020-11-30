СМИ США: на Украине тайно помогали саботировать "СП-2"

Неожиданное обвинение от американской прессы: согласно изданию Wall Street Journal, на Украине ранее собралось мощное лобби противников проекта "Северный поток — 2". В течении примерно четырёх лет данное лобби "ставило палки в колёса" проекта, стараясь не "светиться".

Журналисты Wall Street Journal приводят и данные о том, кто же невзлюбил проект "СП-2":

Вадим Гламаздин , советник председателя правления "Нафтогаза Украины";

, советник председателя правления "Нафтогаза Украины"; Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Как оказалось, "полезные" связи сформировались ещё в 2016 году: Харченко свели с тогдашним госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, который помог ему познакомиться с Даниэлем Вайдичем, представителем комитета сената по международным отношениям.

Именно работа украинских "экспертов" вывела из проекта "СП — 2" компанию ExxonMobil — в результате этого в "Роснефти" лишились ряда важных технологий. В числе "работ" Гламаздина и Харченко — "ссоры" с компанией Allseas, которая работала на прокладке газопровода и была вынуждена работы приостановить.