Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Зачинщицу конфликта в чате, после которого погиб мужчина, арестовали
Омич избил супругу замороженной рыбой
Кудрин - о бедности: "В ближайшие годы мы не отскочим"
Оппозиция Белоруссии "покупает дорого" фамилии и адреса силовиков
В многоквартирном жилом доме во Всеволожске прогремел взрыв
Мясников: никто Covid специально не изобретал. Но он кому-то на руку
Гидрометцентр назвал регионы, в которых будет аномально холодно
Глава "Вектора" назвал срок окончания коронавирусной пандемии в России
ЕС предлагает США похоронить "напряжённость эпохи Трампа"

СМИ США: на Украине тайно помогали саботировать "СП-2"

Мир

Неожиданное обвинение от американской прессы: согласно изданию Wall Street Journal, на Украине ранее собралось мощное лобби противников проекта "Северный поток — 2". В течении примерно четырёх лет данное лобби "ставило палки в колёса" проекта, стараясь не "светиться".

СМИ США: на Украине тайно помогали саботировать "СП-2"

Журналисты Wall Street Journal приводят и данные о том, кто же невзлюбил проект "СП-2":

  • Вадим Гламаздин, советник председателя правления "Нафтогаза Украины";
  • Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Как оказалось, "полезные" связи сформировались ещё в 2016 году: Харченко свели с тогдашним госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, который помог ему познакомиться с Даниэлем Вайдичем, представителем комитета сената по международным отношениям.

Именно работа украинских "экспертов" вывела из проекта "СП — 2" компанию ExxonMobil — в результате этого в "Роснефти" лишились ряда важных технологий. В числе "работ" Гламаздина и Харченко — "ссоры" с компанией Allseas, которая работала на прокладке газопровода и была вынуждена работы приостановить.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Байден получил травму: подробности инцидента
"Предки" COVID-19 много лет хранились в лабораториях Японии и Камбоджи
Зачинщицу конфликта в чате, после которого погиб мужчина, арестовали
СМИ США: на Украине тайно помогали саботировать "СП-2"
Омич избил супругу замороженной рыбой
Кудрин - о бедности: "В ближайшие годы мы не отскочим"
Оппозиция Белоруссии "покупает дорого" фамилии и адреса силовиков
Валерий Коровин: "Со страшной скоростью наступает закат Европы"
Викинги не были "белокурыми бестиями"
Львиное Сердце победил Саладина у нынешнего военного завода
Популярное
Российский шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму

Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.

Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Мир. Новости мира
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Российский шоу-бизнес
Максакова рассказала, как Дрожжина и Цивин набивались к ней в друзья
Российский шоу-бизнес
Казаченко возмущен тем, какие слухи распространяет о нём Лавров
Игорь Буккер Львиное Сердце победил Саладина у нынешнего военного завода Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутат посетовал на скромные запросы граждан Василий Амирджанов Инна Новикова Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР Инна Новикова
Комментарии
Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Оформить инвалидность в России стало проще
Оформить инвалидность в России стало проще
"Лохушка": Лукашенко обозвал Тихановскую
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников