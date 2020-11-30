Какова роль киевского лобби в санкциях США против "Северного потока-2"

К разработке пакета санкций США против газопровода "Северный поток-2" привлечены двое "лоббистов" из Украины.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным газеты, это Вадим Гламаздин, сотрудник "Нафтогаза", и Александр Харченко, член Совбеза Незалежной.

"Они как минимум четыре года закулисно работают в Вашингтоне. Их задача — помешать реализации газопровода. Указанные украинцы взаимодействовали с республиканским сенатором Тедом Крузом, демократом Джинн Шейхин и лоббистом Дэниелом Вадичем, занимавшимся разработкой антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil отказалась от сотрудничества с "Роснефтью", — пишет газета.

По версии издания, именно благодаря "находчивости" Харченко и Гламаздина, выяснивших, что у РФ нет кораблей для укладки труб нужного диаметра, швейцарская компания Allseas, опасаясь санкций, отказалась "достраивать" газопровод.

К слову, в субботу, 28 ноября, появилась информация, что компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта строительства "Северного потока — 2" — планирует возобновить работы в декабре 2020 года.

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