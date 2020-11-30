От самоубийств за месяц погибло больше японцев, чем за всю пандемию

Согласно данным, опубликованным Национальным полицейским агентством, в октябре в Японии было зарегистрировано больше смертей от самоубийств, чем от covid-19 за всю пандемию.

По данным японской полиции,

только в октябре в стране счёты с жизнью свели 2153 человек, что на 39,9% больше, чем в предыдущем году;

коронавирус унес в общей сложности 2087 жизней с момента появления в стране первых заразившихся;

всего за этот год в Японии произошло более 17 тысяч самоубийств.

Ряд экспертов подчеркивают, что пандемия усугубляет проблемы психического здоровья из-за длительной изоляции членов семьи, безработицы и других финансовых и социальных проблем.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, Япония является единственной экономически развитой страной, где самоубийство является основной причиной смерти для этой группы населения среди молодёжи.