Согласно данным, опубликованным Национальным полицейским агентством, в октябре в Японии было зарегистрировано больше смертей от самоубийств, чем от covid-19 за всю пандемию.
По данным японской полиции,
Ряд экспертов подчеркивают, что пандемия усугубляет проблемы психического здоровья из-за длительной изоляции членов семьи, безработицы и других финансовых и социальных проблем.
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, Япония является единственной экономически развитой страной, где самоубийство является основной причиной смерти для этой группы населения среди молодёжи.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.