ЕС предлагает США похоронить "напряженность эпохи Трампа"

Евросоюз предложит США воспользоваться возможностью "раз в поколение", чтобы "похоронить напряженность эпохи Трампа" и создать новый альянс для решения "стратегического вызова", поставленного Китаем.

Об этом сообщает Financial Timesсо ссылкой на проект этого плана.

"В 11-страничном документе, подготовленном Европейской комиссией и высоким представителем ЕС по внешней политике, предлагается восстановить связи с общими фронтами по вопросам, начиная от цифрового регулирования и борьбы с пандемией коронавируса и заканчивая борьбой с обезлесением", — пишет издание.

Какие ещё предложения включены в план

План, который будет представлен на утверждение национальным лидерам на встрече 10-11 декабря, предлагает запустить новую трансатлантическую повестку дня на саммите ЕС-США, который состоится в первой половине 2021 года.

"Будучи открытыми демократическими обществами и рыночными экономиками, ЕС и США согласны со стратегической задачей, которую представляет растущая международная настойчивость Китая, даже если мы не всегда согласны с тем, как лучше всего подойти к этому", — говорится в проекте плана.

Предложение также включает в себя предложение "похоронить топор войны" в некоторых из постоянных источников трансатлантической напряженности, таких как та, которая вызвана желанием Европы повысить налоги на американских технологических гигантов.

В других частях документа содержится призыв к сотрудничеству в разработке и распространении вакцин против коронавируса и совместной работе по реформированию всемирной организации здравоохранения.

В тексте также подчеркиваются потенциальные препятствия для более тесного сотрудничества, вызванные разногласиями как между трансатлантическими державами, так и внутри европейского блока. Таким образом, крупные технологии остаются потенциальным очагом напряженности в отношениях и фактором, осложняющим любую совместную позицию против Пекина.

Напомним,