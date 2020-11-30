В информкоманде только дамы - Байден сформировал свою пресс-службу

Джо Байден, пока ещё не до конца избранный президент США, сделал очередные назначения в новой команде Белого дома.

На этот раз он "с гордостью" объявил, что пресс-служба его администрации будет "полностью женской", а руководителем станет экс-представитель Госдепа Джен Псаки.

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Кто ещё вошёл в пресс-службу

Кейт Бедингфилд, которая была директором по коммуникациям президентской кампании Байдена, была назначена директором по коммуникациям Белого дома.

Экс-защитник прав иммигрантов Пили Тобар станет ее заместителем.

А заместителем Псаки будет бывший политолог MSNBC Карин Жан-Пьер.

Женщины также будут исполнять обязанности директора по коммуникациям для вице — президента, главного пресс-секретаря для вице-президента и директора по коммуникациям для первой леди.

" Я с гордостью объявляю сегодня о создании первой старшей коммуникационной команды Белого дома, полностью состоящей из женщин, — сказал Байден. — Эти квалифицированные, опытные коммуникаторы привносят различные перспективы в свою работу и общую приверженность улучшению жизни в стране"

К слову, Псаки ранее была директором по коммуникациям Белого дома во время администрации Обамы-Байдена, но именно на ее предыдущей работе, в качестве пресс-секретаря Госдепартамента заместителя госсекретаря Джона Керри, в 2013–2014 годах ее печально известные ошибки стали мишенью для насмешек.

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