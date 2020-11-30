Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"
На Украине заявили об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь
Нурмагомедов рассказал, как он поддерживает хорошее настроение
Звезда фильма "Белое солнце пустыни" заразился коронавирусом
Леннокс Льюис готов вернуться в бокс следом за Тайсоном и Джонсоном
В Москву придёт настоящая зима
Мясников: безопасных наушников не бывает
Медведев высказался о смерти Фортова
В Минске задержан оппозиционер и член КС

В информкоманде только дамы - Байден сформировал свою пресс-службу

Мир

Джо Байден, пока ещё не до конца избранный президент США, сделал очередные назначения в новой команде Белого дома.

На этот раз он "с гордостью" объявил, что пресс-служба его администрации будет "полностью женской", а руководителем станет экс-представитель Госдепа Джен Псаки

В информкоманде только дамы - Байден сформировал свою пресс-службу. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Кто ещё вошёл в пресс-службу

Кейт Бедингфилд, которая была директором по коммуникациям президентской кампании Байдена, была назначена директором по коммуникациям Белого дома.

Экс-защитник прав иммигрантов Пили Тобар станет ее заместителем.

А заместителем Псаки будет бывший политолог MSNBC Карин Жан-Пьер.

Женщины также будут исполнять обязанности директора по коммуникациям для вице — президента, главного пресс-секретаря для вице-президента и директора по коммуникациям для первой леди.

" Я с гордостью объявляю сегодня о создании первой старшей коммуникационной команды Белого дома, полностью состоящей из женщин, — сказал Байден. — Эти квалифицированные, опытные коммуникаторы привносят различные перспективы в свою работу и общую приверженность улучшению жизни в стране"

К слову, Псаки ранее была директором по коммуникациям Белого дома во время администрации Обамы-Байдена, но именно на ее предыдущей работе, в качестве пресс-секретаря Госдепартамента заместителя госсекретаря Джона Керри, в 2013–2014 годах ее печально известные ошибки стали мишенью для насмешек.

Читайте также:

Инна НОВИКОВА: "Как же не хватает Джен Псаки..."

Трамп избавится от "позорящей США" Псаки

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
ЕС предлагает США похоронить "напряженность эпохи Трампа"
В информкоманде только дамы - Байден сформировал свою пресс-службу
ФБР начало расследование о "потенциально мошеннических бюллетенях"
Венгерский музейщик назвал Европу "газовой камерой Сороса"
В Индонезии проснулся самый мощный вулкан Левотоло
В Орле продавались свежеотпечатанные марки с портретом Гитлера
Баста: все меры безопасности на моём концерте были соблюдены
Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"
На Украине заявили об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь
Демократии изживают себя быстрее, чем тирании
Популярное
Российский шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму

Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.

Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Мир. Новости мира
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Российский шоу-бизнес
Максакова рассказала, как Дрожжина и Цивин набивались к ней в друзья
Российский шоу-бизнес
Казаченко возмущен тем, какие слухи распространяет о нём Лавров
Игорь Буккер Демократии изживают себя быстрее, чем тирании Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутат посетовал на скромные запросы граждан Василий Амирджанов Инна Новикова Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР Инна Новикова
Комментарии
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Оформить инвалидность в России стало проще
Оформить инвалидность в России стало проще
"Лохушка": Лукашенко обозвал Тихановскую
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников