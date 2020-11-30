ФБР запросило информацию, которая якобы доказывает, что Джо Байден выиграл президентские выборы в США, используя "сотни тысяч потенциально мошеннических бюллетеней."
Пока коллегия выборщиков не назвала имя нового президента Соединённых Штатов, проект Amistad общества Томаса Мора — консервативной юридической некоммерческой организации — объединился с аналитиком данных и экс-помощником Трампа по предвыборной кампании Мэттом Брейнардом, чтобы собрать доказательства предполагаемого мошенничества избирателей Демократической партией.
Данные Брейнарда использовались для подачи ряда судебных исков в рамках проекта Amistad, включая дела в Мичигане, Миннесоте, Висконсине и Пенсильвании, и теперь вот и ФБР проявляет интерес к его исследованиям. Об этом бывший помощник действующего президента сообщил в Twitter:
Позже в воскресенье директор проекта Amistad Филипп Клайн написал в своем Twitter, что данные Брейнарда будут переданы ФБР.
After learning that hundreds of thousands of ballots are potentially fraudulent- The FBI has now requested to look at our data.
See statement below: pic.twitter.com/4CZKITK5cz— Phillip Kline (@PhillDKline) November 29, 2020
Клайн добавил, что эти данные "были использованы для выявления сотен тысяч потенциально мошеннических бюллетеней в штатах, где мы подали иски."
Напомним, ранее Дональд Трамп осудил ФБР, а также Минюст за их "очевидное бездействие".
"И ФБР, и Министерство юстиции пропали без вести", — сказал он, назвав отсутствие уголовного расследования "немыслимым".
При этом Трамп заявил в четверг, что он уступит президентство своему сопернику, если так решать выборщики. Но предупредил, что подтверждение победы Байдена будет "ошибкой", и сравнил выборы с голосованием в "стране третьего мира".
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