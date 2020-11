ФБР запросило информацию, которая якобы доказывает, что Джо Байден выиграл президентские выборы в США, используя "сотни тысяч потенциально мошеннических бюллетеней."

Пока коллегия выборщиков не назвала имя нового президента Соединённых Штатов, проект Amistad общества Томаса Мора — консервативной юридической некоммерческой организации — объединился с аналитиком данных и экс-помощником Трампа по предвыборной кампании Мэттом Брейнардом, чтобы собрать доказательства предполагаемого мошенничества избирателей Демократической партией.

Данные Брейнарда использовались для подачи ряда судебных исков в рамках проекта Amistad, включая дела в Мичигане, Миннесоте, Висконсине и Пенсильвании, и теперь вот и ФБР проявляет интерес к его исследованиям. Об этом бывший помощник действующего президента сообщил в Twitter:

Позже в воскресенье директор проекта Amistad Филипп Клайн написал в своем Twitter, что данные Брейнарда будут переданы ФБР.

After learning that hundreds of thousands of ballots are potentially fraudulent- The FBI has now requested to look at our data.

See statement below: pic.twitter.com/4CZKITK5cz