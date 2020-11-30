Венгерский музейщик назвал Европу "газовой камерой Сороса"

Силард Деметер, комиссар министерства культуры Венгрии и глава Литературного музея Петофи в Будапеште, назвал Европу "газовой камерой Джорджа Сороса".

В своей статье, опубликованной порталом Origo - венгерским проправительственным изданием, Деметер анализирует влияние венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса на политику ЕС:

"Ядовитый газ вытекает из капсулы мультикультурного открытого общества, что смертельно опасно для европейского образа жизни, — пишет политик. — А непосредственно Сорос — современный либеральный фюрер, которого его либерально-арийская армия обожествляет больше, чем собственная армия Гитлера."

Статья была написана как упрек растущей враждебности Брюсселя по отношению к Польше и Венгрии в связи с предполагаемыми нарушениями правовых норм и прав человека внутри блока.

По мнению Деметера, венгры и поляки — это "новые евреи" Европы.

Напомним, что обе страны блокировали формулировки в проекте бюджета ЕС, которые могли бы удержать средства помощи Covid-19 от стран, обвиняемых в несоблюдении "демократических стандартов" — Варшава и Будапешт осудили это положение как охоту на ведьм, направленную против их социально консервативных правительств.

К слову, премьер-министр Виктор Орбан уже много лет враждует с Соросом, а его правительство приняло закон, который "вытесняет из страны" университет и благотворительную организацию, финансируемую миллиардером.

PS: Столкнувшись с волной критики и гневных комментариев, портал удалил скандальную статью.