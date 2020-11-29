Известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова объяснила, почему жители Донбасса не хотят возвращаться в состав Украины.
По её мнению, за последние годы новая власть в стране полностью себя дискредитировала и уже никто не верит, что в планы Владимира Зеленского действительно входит завершение войны на юго-востоке Украины.
"Уже есть целые поколения детей, которые пошли в школу и не знают, что такое жить в мире", — отметила Егорова.
Также актриса отметила, что русскоязычные жители Украины также недовольный действиями властей: закрытием русскоязычным школ, переписыванием истории и многим другим.
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