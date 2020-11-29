Министр обороны России Сергей Шойгу жёстко ответил своей немецкой коллеге Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая негативно высказалась о нашей стране.

Глава Минобороны назвал чиновницу "избалованной школьницей".

"Здесь это похоже на выступление ученицы младших классов с нападками, кстати, на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы, которая может себе всё позволить. Так, мы в другой школе, ребята, у нас директор другой. Поэтому надо изучать и показывать, что вы не такие белые и пушистые! Вам ещё лет сто, если не больше, отмаливать, что сделали ваши предки", — заявил Шойгу.