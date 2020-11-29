Ранее в пустыне штата Юта был обнаружен загадочный трёхметровый монолит.
Молва о странном объекте разлетелась далеко за пределы США. Местным властям даже пришлось скрывать местонахождение загадочного обелиска, чтобы к нему не отправились тысячи туристов.
Однако объект пропал из пустыни. Власти объяснили, что монолит забрали его собственники.
"Мы получили достоверные сведения, что именуемый "монолитом" объект был удалён с государственных земель Юты неизвестной стороной. В соответствии с законом, привлекший международное внимание монумент является частной собственностью. У нас имеются данные, что его забрала группа людей вечером 27 ноября", — сообщают власти штата.
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