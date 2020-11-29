В Юте пропал загадочный монолит

Ранее в пустыне штата Юта был обнаружен загадочный трёхметровый монолит.

Молва о странном объекте разлетелась далеко за пределы США. Местным властям даже пришлось скрывать местонахождение загадочного обелиска, чтобы к нему не отправились тысячи туристов.

Однако объект пропал из пустыни. Власти объяснили, что монолит забрали его собственники.