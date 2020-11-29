В Минске опять намечается шабаш: интернета нет, метро закрыто

В Минске проходят последние приготовления к акции протеста оппозиции. Все площади в центре города взяты под охрану силовиков.

Минский метрополитен сообщил о закрытии пяти станций в центре города, а операторы мобильной связи начали отключать интернет-трафик.

Оппозиция призвала повторить опыт прошлой акции протеста. Тогда активисты собирались не в центре города, а в небольших дворах и малыми группами двигались к центру.