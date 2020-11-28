На линии соприкосновения в Донбассе подорвались трое украинских военнослужащих.
Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, погибшие солдаты минировали подступы к посёлку Троицкое.
"Двадцать пятого ноября при проведении уточнения карт минных полей и минирования местности в окрестностях позиций в районе населенного пункта Троицкое в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2 получили ранения трое боевиков 92 бригады", — пояснил представитель НМ ЛНР.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.