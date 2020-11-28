Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

На линии соприкосновения в Донбассе подорвались трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, погибшие солдаты минировали подступы к посёлку Троицкое.