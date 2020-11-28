Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провёл пресс-конференцию, на которой сообщил о своём выздоровлении.
Сейчас чиновник вернулся к исполнению трудовых обязанностей.
"Рад приветствовать вас на брифинге непосредственно из Министерства здравоохранения. Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и вышло", — отметил глава Минздрава.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.