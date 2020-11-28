"Лохушка": Лукашенко обозвал Тихановскую

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время одного из своих заявлений обозвал оппозиционера Светлану Тихановскую "лохушкой".

По его словам, в распоряжении спецслужб Белоруссии оказалась запись закрытой пресс-конференции Тихановской, на которой она призналась, что ничего не решает.