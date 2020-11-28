Белорусский лидер Александр Лукашенко во время одного из своих заявлений обозвал оппозиционера Светлану Тихановскую "лохушкой".
По его словам, в распоряжении спецслужб Белоруссии оказалась запись закрытой пресс-конференции Тихановской, на которой она призналась, что ничего не решает.
"Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, всех этих беглых оппозиционеров: они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Там Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю", — отметил белорусский лидер.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.